啟發投顧分析師楊基政表示，台股12日維持個股表現，並伺機挑戰6日高點18008點，盤面輪動已到同步及落後族群，可逐步獲利了結漲多的航運與鋼鐵族群外，選股聚焦業績成長與高殖利率題材，包括凌通、新唐、通嘉、凌陽等IC設計族群，強茂、德微、台半等車用二極體等個股皆可留意。

此外，本周納入投資組合的宏齊，隨著LED產業可望重回成長正軌，轉機題材浮現，股價可望續攻。