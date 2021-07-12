逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:192021/07/12 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股12日維持個股表現，並伺機挑戰6日高點18008點，盤面輪動已到同步及落後族群，可逐步獲利了結漲多的航運與鋼鐵族群外，選股聚焦業績成長與高殖利率題材，包括凌通、新唐、通嘉、凌陽等IC設計族群，強茂、德微、台半等車用二極體等個股皆可留意。 此外，本周納入投資組合的宏齊，隨著LED產業可望重回成長正軌，轉機題材浮現，股價可望續攻。 《集中市場》外資回頭、電金同心 勇渡航海巨浪 《盤後解析》電滿重登17800 沈建宏：低接績優股 #新唐 #凌陽 #凌通 #通嘉 #台半 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資：現在才剛開始!台積電 下半年營收大秀肌肉 04:102021/07/12 財經要聞 中美電動車競速 類股添馬力 04:102021/07/11 財經要聞 《集中市場》外資落跑 大倒貨417億元 15:242021/07/09 財經 券商：陸債市H2優勢突出 04:102021/07/10 全球財經 萬八不是終點 迎接傳統旺季 11:302021/07/10 財經 7月底若解封 民俗月將迎推案潮 04:102021/07/10 財經焦點 除息點火 台股戰萬八 04:102021/07/12 財經要聞 十千金市值 單日蒸發近500億 04:102021/07/10 財經要聞 蘋果A15晶片量產 台積電7月拉貨旺季營收更驚人 08:302021/07/10 財經 新聞分析－布局PA、藍牙 聯發科力抗高通 04:102021/07/10 財經要聞 股利率吸睛資金湧入 美國REITs漲聲響 18:302021/07/09 財經 財經熱門新聞 竹科爆疫情 台積電證實3員工確診 - 財經 逼ASML斷供EUV機台恐釀錯 外媒警告美重擊陸晶片業下場 - 財經 點名貨櫃巨頭小心點 拜登反壟斷打擊燒到航運 歐盟想跟進 - 財經 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 - 財經 拜登來亂的！歐美航運股大復仇噴更猛 長榮、陽明也遭錯殺？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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