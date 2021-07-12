雖然台東熱氣球嘉年華延期，飛行員及工作人員持續在關山親水公園操兵。（莊哲權攝）

台東熱氣球嘉年華10年來帶給國人許多正能量，也帶動台東經濟，雖因三級防疫警戒，今年無法如期舉行，國外飛行員跟許多造型球也都確定不能來，但是國內飛行員仍持續在關山親水公園操兵，希望降至二級後仍能舉辦，繼續帶給國人歡笑和希望。

清晨5點鐘，台東關山鎮親水公園裡，熱氣球工作團隊已在場待命，充好冷空氣膨脹的球體，再噴上火熱的氣體，順利的完成立球，檢查完所有安全裝備後，迎著朝陽緩緩飛上花東縱谷天際。

邁入第11個年頭、暑假最夯的台東熱氣球嘉年華， 因疫情一延再延，縣府仍然沒有放棄，但已確定不邀請國外飛行員和造型球，全部由本土飛行員擔綱，預計會有10顆球，9到11位國家隊飛行員撐起活動。

飛行員們在室外不超過10個人群聚的前提下照表操課，除了固定飛行時數訓練，也增加和地面人員合作的操演，飛行員說，不能和外國友人一起飛行，難免有些遺憾，但是大家還是很有信心，讓活動繼續熱起來，也希望降為二級後，活動仍能舉行。

對於外界也不斷有質疑聲浪，擔心熱氣球辦下去，會成為防疫破口，台東縣長饒慶鈴說，團隊會因應疫情變化，做好各種配套措施，同時不排除限制只有台東縣民參與體驗和飛行，活動也採高規格防疫措施，甚至以直播方式進行。

熱氣球嘉年華創造了台東經濟奇蹟，更為國人帶來充滿愛與希望的正能量，在疫情期間， 饒慶鈴說，過去熱氣球帶給台東希望，現在是台東用熱氣球帶給全國希望。