高雄鳳山驚傳墜樓案 男子倒臥血泊亡 17:212021/07/12 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄鳳山區驚傳墜樓命案，71歲林姓男子12日下午4時10分左右，從7樓住處墜樓，倒臥血泊當中，當場失去生命跡象。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄鳳山區驚傳墜樓命案，71歲林姓男子12日下午4時10分左右，從7樓住處墜樓，倒臥血泊當中，當場失去生命跡象，嚇壞附近民眾，警消接獲報案後立即到場，但當時林男已經明顯死亡，經過家屬同意，林男並未送醫，詳細跳樓原因仍待警方釐清。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 《傳產》近5成民眾H2想購屋 疫後重採買機能 王傳一賴雅妍《三隻小隻》避三立確診風暴 殺青倒數前緊急停拍 #跳樓 #驚傳 #倒臥 #林男 #血泊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《延禧》魏瓔珞私服曝光 吳謹言胸口開深V驚洩神秘黑影 10:332021/07/12 娛樂 基隆報關行弒母案 逆子收押 04:102021/07/11 地方新聞 世界最深海底城市！水下60公尺超狂設施 網友全驚呆 15:522021/07/12 搜奇 羅宏正《美味滿閣》當么弟被照顧 與王傳一戲散兄弟情不斷 16:512021/07/12 娛樂 竹科男確診！兩度搭客運到台北 林智堅急追同車26人 14:582021/07/12 生活 《煙雨江湖》7／14雙平台預先下載 公開遊戲代言人及經典武學門派介紹 14:012021/07/12 科技 MLB》跑一壘衝過頭可觸殺？釀酒人引起規則爭議 13:132021/07/12 體育 被好友暗戀！ 女突收「要殺死妳」簡訊＋恐怖鼠屍箱嚇壞 21:542021/07/11 社會 貓空商圈推「貓空美食外送隊」 好料送到家 10:332021/07/12 旅遊 海上殘殺4海盜拍片瘋傳全球 陸船長判26年延押2個月 07:472021/07/12 社會 汐止大樓傳火警 火勢瞬間吞噬整間臥室 14:202021/07/12 社會 社會熱門新聞 妙齡婦僅著內衣褲倒臥血泊亡 夫呆坐一旁：要幫中邪妻驅魔 - 社會 男夜闖閨房欲硬上 她靠沙拉油抹下體草草了事逃命 - 社會 孝女全裸躺神桌下36天為母祈福 乩童狂摸扯：不然媽媽沒救 - 社會 兒童新樂園驚見情侶疊坐猛抖動 勸不聽還轉向互抱 眾人看傻 - 社會 「1夜11次」挨轟男人之恥！ 童仲彥嗆美女博士：可以多交流 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。