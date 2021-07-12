高雄鳳山區驚傳墜樓命案，71歲林姓男子12日下午4時10分左右，從7樓住處墜樓，倒臥血泊當中，當場失去生命跡象，嚇壞附近民眾，警消接獲報案後立即到場，但當時林男已經明顯死亡，經過家屬同意，林男並未送醫，詳細跳樓原因仍待警方釐清。

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