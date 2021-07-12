今年一審檢察官升主任檢察官，票選委員上周四會前會選出的35人入圍名單，卻因隔日檢審會正式會議出現票選委員長退席、檢察總長提名狀況，最後不了了之。檢審會今（12）日再度開會，將官派委員提出的3位人選納入討論，經過所有委員投票表決，結果仍維持原來的35人入圍名單。

今年一審檢察官升主任檢察官，法務部開出23個缺額，票選委員在會前會表決選出缺額1.5倍共35人入圍名單，按往例應在隔天的檢審會如擬通過，卻因票選委員長施教文離席「以示負責」，身為官派委員的總長江惠民也以票選委員有歧見為由，順勢推薦人選，最後沒有共識，會議因而終止。

當時就有知情人士猜測入圍名單有不公平情事，施教文則在今天在會前發出聲明，證實原因就是他認為入圍程序有瑕疵，稱自己是「誤入叢林的小白兔」；而總長「趁機」提名的舉動，也被劍青檢改批評破壞檢察民主。

今天的檢審會為尊重官派委員的意見，最後將原來的35人名單加入總長推薦的檢察官陳昱奉、陳靜慧，以及另名官派委員高碧霞推薦的檢察官鍾岳璁，總共38人，由全體委員重新表決，結果仍然維持原來的35人名單。

35人入圍名單按期別排序分別是，40期的林依成、趙期正，43期的姜智仁、黃淑妤，44期的張聖傳、蔡明達、黃銘瑩，45期的黃筵銘、賴建如、葉益發、謝志遠，46期的劉文瀚、洪松標、張志杰、陳麗琇，47期的范孟珊、陳淑蓉、洪國朝、朱啟仁、陳筱茜、陳永盛、蕭擁溱，48期的張靜薰、劉恆嘉、魏子凱、楊植鈞、李秀玲，49期的黃偉、林俊廷、劉怡婷、陳貞卉、張鈞翔，50期的廖晟哲、黃振倫、李仲仁。