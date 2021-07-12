友善職場的營造，並不全然得仰賴高薪資待遇或高規格的硬體設備，只要能讓員工有感的制度與設計，並了解員工感受、逐年更新修改，就是落實幸福企業的最佳典範。提供電腦系統整合服務的三商電腦，有薪生日假及總經理生日賀卡，讓員工感受到公司的溫度；高科技自動化設備製造—東捷科技，友善女性與放鬆身心的環境設計，則讓同仁直呼貼心。

由1111人力銀行舉辦的2021幸福企業活動，受到新冠肺炎疫情三級警戒影響，目前仍在進行中，三商電腦與東捷科技皆參與評選。其中，三商電腦已於2019年獲選「幸福企業大賞金牌獎」。此次，參與幸福企業活動的企業，涵蓋各個產業及大中小規模，顯示許多企業都為了給予員工更好的福利與環境而努力。

名列500大企業、上市公司的三商電腦，福利制度涵蓋許多類別，且有完整的在職教育訓練。除了基本的保險、團險，及年終獎金、推薦新進同仁獎金、定期員工健康檢查與健康講座等外，休閒活動類設有每日下午15分鐘休息時間、家庭日活動、員工旅遊活動、旅遊補助、尾牙聚餐、年終摸彩、資深員工頒獎、部門聚餐、Pizza party、社團活動及補助等。在休假類中還有生日假等特殊福利。

三商電腦人事處處長黃岱櫻特別推薦公司的「有薪生日假」福利，及生日時的溫馨賀卡。黃處長表示，總經理非常重視員工的福利，讓大家感覺這家公司是很幸福的，每天可以很開心的來工作。公司比較特殊的福利是每個員工有自己專屬的「有薪生日假」，總經理會在這時為每位同仁寫生日卡片，因此大家都在累計，看看可以收到幾張總經理親筆簽名的生日卡。

再看東捷科技，不僅給予員工完整的保險福利措施、完善的獎勵與獎金制度，同時提供各項貼心福利項目，包括部門聚餐、歲末尾牙餐會、年度家庭日與員工旅遊、年度健康檢查、免費享用員工餐、新鮮研磨咖啡、免費汽機車停車位、特約廠商優惠等，還設置哺乳室、球類社團、健身中心、韻律教室、運動競賽、休息區等友善女性與放鬆身心的休閒環境，備受公司同仁稱讚。

不受疫情影響，三商電腦、東捷科技仍持續徵才，兩家企業主要徵才需求皆為工程師，但分屬不同領域的工程師職務，包括通訊、JAVA軟體、C#.Net應用系統、職安等軟體方面的工程師，及機構設計、電控硬體設計、軟體設計、視覺AOI軟體、MES、雷射、光學、研發、設備組裝、FAE技術、客服、業務行銷等硬體及研發方面的工程師，歡迎具備相關專業的人才加入幸福企業團隊。