北市副市長蔡炳坤。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

北市疫苗剩餘劑量全台第二多，為25萬5388劑、31％，但被指控施打率低，居然還一直要疫苗，北市副市長蔡炳坤12日澄清，已剩約20萬劑，其中中央專案就占27％，第二劑預留6.5％，北市可掌握的66％在15日就會全部接種完，其實已見底，希望中央繼續給疫苗。

蔡炳坤說，媒體報導稱北市有25萬5388劑、31％的疫苗剩餘量，其實現在剩餘量約為20萬劑，但當中中央專案有27％，第二劑預留6.5％，北市可掌握存量是66％，這66％會在15日全部接種完，北市疫苗已見底了，希望中央繼續支持給疫苗。

蔡炳坤說，長者有問到為何要啟動花博爭豔館來做大型疫苗接種站，因要配合中央的系統於16日起啟動，主要是針對64歲以下第9、10類，也希望中央、地方合作，盡量15日以前，讓65歲以上長者都接種完畢，北市會使命必達；未來中央整個系統啟動後，到底多少人選在北市接種，必須要預作準備，花博爭豔館有大規模施打經驗後，以後就知如何因應。