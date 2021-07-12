想在解封前用最優惠價品嘗韓式料理，其中首推「北村豆腐家」，現在推出超值2人組合餐588元，就可以吃到招牌嫩豆腐煲3選1、明洞韓式炸雞1份、醬燒牛五花及豬梅花擇1、韓式炸醬麵1份及韓式拌飯1份。外帶餐點全面享有79折優惠，共有26種美味料理任挑，再加碼外帶發票金額滿388元，即購送「首爾炸雞年糕」1份，讓上班族在家工作味蕾好滿足。

以韓式料理起家的豆府餐飲集團，承襲正宗韓式料理精髓與道地烹調手法，發展出不同類型韓式料理，旗下6大品牌，包含【涓豆腐】、【北村豆腐家】、【韓姜熙小廚房】、【銅盤烤肉】、【飛機河粉】、【姜滿堂】是目前台灣最大韓式料理連鎖餐飲集團。

豆府餐飲集團在1111人力銀行也開出近200個職缺，包括內外場儲備幹部、儲備餐飲服務領班、店副理、餐飲服務專員及計時人員等，工作機會遍布全台，歡迎求職朋友積極投出履歷。

而老字號的紅屋牛排館從1981年開立至今，在牛排界保持好口碑與高人氣，因應疫情也推出外帶服務，防疫套餐1客只要390元，就能享受到相同等級的紅屋牛排便當，CP值超高。

內容有老饕牛排、德國烤腿、炸魚條、炸蝦、炸花枝，搭配炒洋姑及青菜時蔬，並附上黑胡椒醬和橙醬，而且隨餐附義式番茄牛肉清湯及燉飯1份，還有美味布丁畫下完美句點，喜愛吃牛排的上班族，即使宅在家也能享受用餐儀式感。