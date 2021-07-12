英國億萬富翁布蘭森今天在美國新墨西哥州沙漠舉辦一場熱鬧的派對，紀念自己首趟太空之旅圓滿成功，現場賓客雲集，一同見證這歷史性的一刻。

法新社報導，維珍銀河公司（Virgin Galactic）70歲創辦人布蘭森（Richard Branson）今天黎明前抵達新墨西哥州美國太空港（Spaceport America），這裡很大部分是在他的倡議下興建的。

●賓客雲集 見證歷史一刻

這趟太空之旅的團隊成員搭上黑色休旅車駛向3.6公里跑道盡頭的維珍太空船團結號（VSS Unity）時，一小群受邀賓客頂著烈陽替他們歡呼；團結號上除了布蘭森外，還有2名駕駛及另外3名維珍銀河員工。

太空產業高層、未來的客戶和其他支持者都來見證團結號啟程，過程透過網路直播，由深夜電視諧星主持人史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）負責介紹，與會者還包括另一位億萬富翁太空業先驅、電動車製造商特斯拉（Tesla Inc）創辦人馬斯克（Elon Musk）。

團結號隨著一架大型運輸機起飛後，往空中攀升約50分鐘，賓客紛紛躲到白色遮陽棚下享用小點心，孩童在一旁追逐嬉戲，不過很快地，人們紛紛衝出來見證重頭戲：團結號在半空中脫離運輸機，並啟動發動機以超音速飛向太空，在地面上的人群立刻響起歡呼。

幾分鐘後，評論員宣布「歡迎來到太空！」接著，團結號開始下降。

布蘭森從團結號內部直播，他的臉塞滿大螢幕，他說：「地球上所有的孩子們，我曾是個懷有夢想的孩子，仰望天上的星星。如今，我是個成人，跟其他很多很棒的成人在太空船上，俯視我們美好的地球。下一代的夢想者，如果我們能做到這件事，請想像你們未來能做的事！」

●太空旅行將成未來新常態

隨著團結號降落地面，葛萊美獎提名節奏藍調歌手凱利德（Khalid）站上舞台獻唱全新單曲「新常態」（New Normal，暫譯），暗示人們正邁向未來太空觀光。

團結號著陸完成後，被移到距離舞台僅幾公尺距離處，這時布蘭森現身，他擁抱家人後分發太空人之翼徽章，這是美國聯邦航空總署（FAA）的官方別針，形狀像翅膀，象徵他們成為太空人的新身分。

布蘭森開了香檳，盡情噴灑在自己和隊員身上，然後就對著瓶口直飲。

●鼓勵太空愛好者圓夢 2張機票免費送

神采奕奕的布蘭森在擁抱孫兒後表示：「我們要讓所有人更容易前往太空。歡迎來到新太空時代的拂曉時刻。」

完美達成任務的布蘭森也透過Omaze網站公布一項競賽，要讓太空愛好者贏得2張免費維珍銀河飛行機票，以及由他親自導覽美國太空港。

布蘭森將自己比作已故英國作家羅德．達爾（Roald Dahl）筆下兒童奇幻文學作品「查理與巧克力工廠」（Charlie and the Chocolate Factory）中的工廠主人威利．旺卡（Willy Wonka），他打趣說道：「我承諾會有很多巧克力。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思(示其)）1100712