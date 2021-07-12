平和環保(6771)6月合併營收5346萬元，較去年同期成長35.1％；上半年合併營收2.79億元，年增20.82％。6月營收成長主要來自廢水代處理較上月增加。歐美國家解封之後，下游客戶隨著景氣持續復甦，預期平和環保的廢水處理量將隨之成長，加上台南廠開始運作，產品組合優化效益逐步提升，全年營運穩定成長可期。

平和環保與客戶長期合作，廢水代處理業務相當穩定，今年以來廢水處理量穩定成長，部分代處理廢水項目也已反應成本調漲。新加入營運的台南廠，以循環經濟為主要發展方向，初期以回收高氨氮廢水回收再利用為主，6月已開始運作，目前正在進行相關設備參數優化調整，下半年產能將逐步提升。

隨著台南廠產能提高，集團將依照客戶的水質及區域調配本廠與台南廠產能，可提高廢水處理效益，並優化產品組合，達到營運規模與績效同時提升的加乘效果。展望下半年，隨著集團產能逐步提升及景氣持續復甦，集團營收可望保持在高檔。