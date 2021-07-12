南投市張姓男子，感覺身體燥熱、口乾、牙齦腫脹、眼睛發紺有眼屎、單側肩膀到頭頸刺痛渾身不舒服就醫；南投基督教醫院中醫科醫師張睿哲，根據皮膚狀況跟脈象，推斷可能是飲食引起，詢問後發現，原來是荔枝吃太多。

張睿哲表示，依中醫學理，萬物皆有屬性，分別為溫、熱、涼、寒及平性，因此，選擇食物除了配合自身體質特性，更要配合四時節氣，才能達到調和身體的效果。

水果含有豐富的維生素及纖維質，對人體有幫助，但吃的不正確會對身體造成影響；民眾可以簡單判斷自己較偏向哪一種體質，如果有需要可以尋求醫師專業判斷，中醫師會以民眾身體表現的症狀、配合舌診、脈診來做整體性的診斷。

虛寒體質常見症狀是容易疲倦、怕吹風、冬天手足冰冷、食慾不振、腹瀉、婦女經期疼痛等症狀，就可以考慮多食用屬性較溫熱的水果如桃子、櫻桃、荔枝、龍眼、榴槤等。

燥熱體質常見症狀有怕熱、流汗、口渴、口破、口臭、痔瘡、失眠等症狀，可以多食用屬性較為涼寒的水果如水梨、西瓜、香瓜、火龍果、橘子、柚子等。

張睿哲提醒民眾，水果含有較高的糖分，有血糖問題的人要控制食用量，避免血糖波動過大；一天食用約兩分的水果（一分大約是自己的拳頭大小）即可，毋需過多，水果通常生食，在食用時要特別留意新鮮程度。

蘋果、芭樂、葡萄、蓮霧等水果，比較沒有寒、熱的問題，屬於平性水果，對於各類體質都適合食用。