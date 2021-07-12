國防部長邱國正今日主持軍政副部長柏鴻輝新職介紹典禮，期勉全軍官兵，未來在柏副部長的領導之下，不斷努力前進，按部就班推動國防部各項政策，使國防改革與轉型更為順遂。

典禮上午在博愛營區舉行，邱國正首先布達命令，並歡迎柏鴻輝褪下戎裝之後，再次重返國軍的行列，為國軍服務；希望借重柏鴻輝豐富的閱歷，持續為國軍貢獻心力。

邱國正強調，面對嚴峻的敵情威脅與疫情的挑戰，全體官兵應秉持「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」的精神，並在總統「以實建軍」的指導下，組建「平時能救災，戰時能作戰」的部隊，建構國軍是國人堅強安全後盾的整體目標。

行政院9日宣布，奉總統核定，國防部軍政副部長由柏鴻輝接任。柏鴻輝畢業於空軍官校70年班、臺灣大學EMBA國際企業管理碩士。軍職期間曾任駐美軍事代表團團長、空軍司令部政戰主任、空軍參謀長、國防部常務次長等職務。107年12月1日中將退伍後，於國家安全研究院擔任副執行長。