新冠肺炎衝擊各行各業，勞動部「全時受僱勞工生活補貼」12日上午10時開放申請，只要就業保險投保薪資達一定條件，5或6月薪資減少超過2成，就可領1萬元生活補貼。

目前勞動部「全時受僱勞工生活補貼」的請領資格，適用對象為4月30日已經參加就業保險，同時月投保薪資在新台幣2萬4000元以上至3萬4800元以下的勞工，5月份或6月份薪資，與4月份薪資相比減少幅度達到20%以上，且薪資減少達20%以上，當月份的最後一天仍然於同一事業單位加保，就可以在勞動部的指定網站申請。

申請「全時受僱勞工生活補貼」時，勞工需要上傳薪資減少20%的證明資料，包括紀錄勞工身分、薪資月份、給付金額以及事業單位的薪資單，或者是銀行的薪資轉帳紀錄，若是沒有薪資單或是薪資轉帳紀錄，也可以請雇主另行開立薪資減少證明。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，三級防疫警戒已經持續將近2個月，受到影響的工作者持續增加，調查發現有7成上班族的常態性薪資收入，因為這波疫情而受到影響，其中有28.8%坦言，「收入大幅減少必須另闢財源才能維持生活」。

不只自營作業者收入縮水，原本領固定薪水的上班族也開始因為減薪荷包縮水，12日開放申請的「全時受僱勞工生活補貼」，適用於照常上班但因為協議減薪、因疫情影響而奬金減少、或因事假而影響工資之勞工。儘管對於收入、投保日期有所限制，但對於收入減少，卻苦無補助的受薪者來說，等於多了一筆救急的資金。