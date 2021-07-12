國內疫情延燒，自5月19日開始的全台疫情警戒第3級，已經4度延期至7月26日，長達將近2個半月防疫期間，改變了全台灣上班族的日常。根據1111人力銀行調查發現，三級警戒至今最困擾上班族的事，排名第1是無法外出運動(49.7%)，依序才是電費爆增(39.0%)、外帶/外送花費大(36.3%)、體重增加(31.3%)、三餐煮不停(24.2%)。

進一步追問目前的運動頻率時，有56.5%受訪上班族表示，目前幾乎沒有運動，僅不到半數的人仍維持運動習慣，其中，包括偶爾運動(每周1~2次)29.2%、經常運動(每周3~4次)7.2%，以及幾乎天天(每周5次以上)佔7.1%。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，根據財政部統計資料指出，台灣健身房家數在2018年到2020年之間，每年皆增加超過100家，顯見國人運動風氣之盛行，也因此，防疫期間無法外出運動，最讓上班族感到困擾。

不過即使無法外出，仍然有43.5%的人想盡辦法宅在家也要動起來，包括透過線上運動課程、電玩健身手環或下載健身APP等方式，防疫在家運動不鬆懈。其次，夏季電費也是令人心驚，尤其已經放暑假的孩子24小時足不出戶，上網、看電視、吹冷氣導致家庭用電量爆增，不少家長喊崩潰「紓困金還不夠繳電費」；再者，最辛苦的莫過於在家工作的職業婦女，煮得令人心累花錢叫外送，但一日三餐花費實在可觀，成為上班族最困擾的3大事。

實施防疫三級警戒並非全然負面影響，調查發現上班族也是有所收穫的，包括休息(睡眠)時間充足、有時間追劇、個人開銷減少、廚藝精進、家人感情更緊密及熟悉3C產品。黃若薇表示，因應防疫規定，許多公司已實施分流辦公及在家工作，讓許多上班族可以在家彈性安排工作時間及進度，省掉了上下班通勤時間，因而換來較充裕的睡眠時間，也因為在家時間多了，追劇也成為許多上班族消遣娛樂又省錢的絕佳選擇。