三級警戒實施滿二個月，讓不少勞工和企業都受到衝擊，政府為因應疫情影響，日前推出多個補助方案，但勞工族群卻不見得受惠。東華大學民族系教授施正鋒不滿表示，「看到社會多少人紓困都拿不到，一些公務人員應該汗顏、甚至於槍斃」。

民進黨立委陳亭妃等人8日曾召開線上記者會，呼籲行政院應全面檢視現行紓困4.0的不足，且「從優寬從速」辦理，讓真正有需要的企業和勞工都能拿到補助，撐過難關。陳亭妃表示，這段時間辦公室接到很多不同的陳情案件，雖然目前紓困措施把打工族、減班減薪的勞工、居留台灣的外籍人士等都納入，但很多需要幫忙的人仍面臨資格限制、補助執行細節等的問題，希望行政團隊隨時做滾動式的檢討，讓民眾更有感。

施正鋒12日在臉書也針對政府紓困政策痛批，「公文也不註明，比敬業的郵差先生還不如。折騰半天，打電話過去問到底要幹什麼，才知道事不關己，那麼，為何要通知？」。對方竟然回答說，「這是我的做事方式！」，讓施正鋒幾乎要吐血。講也沒有用，那麼就跟主管說，竟然回說，「好啊！去講！」。

施正鋒更質疑，「原來，會唸書、考試，就可以一輩子擺爛。對於社會上兢兢業業，半年來為了生活掙扎的人，不公平的社會，實在覺得不值」。