桃園市長鄭文燦轟北市疫調有誤，基隆市長林右昌近日更是連番砲擊，隔空槓上台北市長柯文哲。面對民進黨縣市首長的批評，北市副市長黃珊珊怒嗆，「我們也不會把萬華疫情歸咎到桃園諾富特」，所以口水就免了。

針對鄭文燦的言論，黃珊珊表示，衛福部長陳時中在指揮中心記者會已有說明清楚現行規範，北市府只要接到跨縣市確診者，都會通報給各縣市的區管中心，以及通報各縣市政府，這案子匡列時間有無錯誤非常清楚。

黃珊珊直言，所以我們共同敵人是病毒，口水就免了，「我們也不會把萬華疫情歸咎到桃園諾富特」。

黃珊珊指出，至於林右昌部分，北市做疫調時，該公司有30幾個員工，都有把員工做清冊、報給台北區管中心，因為除了基隆之外還有其他縣市，透過防疫醫師協助做通報，並沒有耽誤任何時間。

黃珊珊強調，只要認真做疫調，大家都知道通報方式，兩位若有意見可以直說，不需要用指責方式，因為病毒不會選區域。

此外，針對新北市長侯友宜稱，北市醫院院內感染波及6位新北市民。黃珊珊認為，萬芳醫院就是新北個案，對方是因為不舒服而到萬芳醫院看病，整個感染源還在尋找中，若他自己就是感染源，是不是要說他把病毒帶來醫院？強調不需要這樣互相指責。