台北市0至2歲降載收托指引。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

疫情趨緩，中央宣布13日起微解封，台北市社會局12日宣布，北市總計有95.38％的托育人員都已完成接種，預計20日起陸續產生抗體，可以啟動收托，優先收托對象包括第一線警消醫護人員子女，或雙薪且無其他親屬照顧子女的家長。

社會局長周榆修今公布0至2歲北市立案公私立托嬰機構降載收托指引，他指出，對市民而言，疫情下，兒少婦老障都面臨照顧問題，不只是0至2歲有照顧壓力，長輩日照也是下一波壓力。

他表示，北市6日起陸續為托育人員和保母專案接種疫苗，6至8日總計有95.38％的托育夥伴都已接種，以14天來看，20日起會陸續產生抗體，機構要啟動收托，必須所有人員包括廚工、行政人員都完成接種，若以6日接種推估，可以收托日就是20日，以此類推，若沒有接種疫苗或接種後還未滿14天，進出機構當天，要出示3天內PCR陰性證明。

周榆修說，家長關心的降載收托原則，包括分區分流降載收托，總數不得超過原實際收托數的2分之1，幼童要分流接送、分區照顧，空間保持清潔消毒，每天維持2時段健康監測回報社會局。

他還提到，優先收托對象包括第一線警消醫護人員子女，或雙薪且無其他親屬可以照顧子女的家長，最快20日啟動收托，機構在開始收托前5天要讓社會局知道、3天前要回報收托名冊，包含工作人員、打疫苗和PCR證明。