澎湖縣全國唯一縣市開放餐廳內用，31家餐飲業者提出申請，縣府聯合稽查小組12日首波查核都未符合規定，要求改善及複查後才准開放營業。

全國疫情趨緩，中央政策鬆綁開放餐廳內用，各縣市「逆時中」政策急轉彎，只有離島澎湖縣全面防疫也兼顧民生經濟，縣府宣布13日起有條件開放餐廳內用，業者躍躍欲試。

縣府表示，短短兩天內已有31家餐飲業者上網至https：／／forms.gle／vVurUjH18CnntdCC9 填寫開放內用登記表暨聲明書，並向縣府提出申請。

建設處、衛生局、警察局聯合稽查小組12日上午展開首波專案稽查，前往市區6家餐飲業者實地查核，結果發現都有「隔板寬度、高度不足」、「桌間間隔不足1.5公尺」等缺失。

當場要求業者改善，必須符合設置隔板、採梅花座、可維持社交距離等條件，並提出餐飲業防疫管理措施自我檢查表，待通過複查後才准許開放內用服務。

尤其務必實施實聯制、量體溫，除用餐外一律全程配戴口罩，餐飲服務人員嚴格落實健康管理等。

縣府強調，屆時店家通過審核開放內用，縣府仍將不定期稽查，若違反規定將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，累犯不改善將勒令停業。

縣府表示，台灣疫情退燒，澎湖已超過36天零確診，機場入境旅客嚴格執行全面快篩奏效，縣府幾經考量決定配合中央訂定餐飲業開放內用指引，同意餐廳有條件開放內用，地方反應熱絡。