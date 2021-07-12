大陸外交部發言人趙立堅稱，華為公司財務長孟晚舟事件就是一起典型「任意拘押」案例，這恰恰是以脅迫外國為目標的任意拘押行為。

有媒體在大陸外交部記者會上提問，表示近日加拿大、澳洲常駐日內瓦代表團舉辦名為「加強國際合作，反對在國家關係中使用任意拘押」視訊會議，稱以脅迫外國為目標的任意拘押行為不可接受，中方有何評論？

趙立堅表示，談到「任意拘押」，孟晚舟事件就是一起典型案例。

他說，「加拿大將沒有違反任何加拿大法律的中國公民拘押至今，公然充當美國打壓中國高科技企業和華為公司的幫兇，這恰恰是以脅迫外國為目標的任意拘押行為」。

他表示，孟晚舟近日向加拿大法院提交的匯豐銀行內部文件，再次充分證明美方對孟晚舟所謂欺詐指控純屬無中生有，憑空捏造，這進一步暴露了孟晚舟事件的政治迫害本質。

他表示，加方現在應該做的不是空喊口號，而是認清自身錯誤，立即停止任意拘押中國公民，讓孟晚舟早日平安回到中國。