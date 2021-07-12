北市議員陳怡君爆料，有醫護人員陳情第一劑接種超過10周，但因市府要調度去打其他相關人員，把第一線醫護的疫苗「沒收」。北市副市長蔡炳坤12日駁斥，這是誤解且不正確，現在要到醫院預留第二劑都很方便，也可透過中央啟動的預約系統預約。

蔡炳坤說，這是個誤解，衛生局11日已發正式新聞稿澄清，他也再次重申，北市從來都很留意第二劑，要打第二劑AZ，中央專案有推出旅遊醫學門診加配劑量，或也可到醫院預留第二劑，都很方便。

蔡說，甚至中央啟動的預約系統也可預約第二劑，只要是第9、10類範圍內，至於莫德納，中央目前沒預約，但北市醫院也預留一些劑量，給第一類醫事人員與孕婦接種，所以那傳聞是不正確的，北市對第一線醫護人員、孕婦是非常重視，盡快接種第二劑。

微解封13日開始，新北市卻未開放電影院，北市則有開放，新北市民恐都跑到北市看電影，觀傳局表示，從上周中央公布相關指引以來，市府都有內部討論開放的影廳數及人數，目的是希望避免很多市民一下到電影院大量群聚，會要求業者做好相關防疫措施，民眾進入電影院也要顧及自身防疫，才可把風險降到最低，雖其他縣市跟北市略不同，但防疫會一致盡全力。