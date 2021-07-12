「讓生活更美好，世界更美好（Better LifeBetter World）」是中國醫藥大學社會責任(USR)與永續發展(SDGs)的核心價值；在6月底公布的2021「台灣最佳大學排行榜」中，「社會聲望」評比表現亮眼，「SDGs貢獻度」與「世界大學影響力」同列全國第九，「社會聲望」面向因研究成果明確對接SDGs，進步8個名次排名全國前30強；尤其在新冠病毒防疫期間，透過學術研究與服務量能，提供國人更實質的協助，樹立醫學大學善盡社會責任新典範。

中國醫藥大學為台灣最具規模的中西醫結合專業學府，以「建構人文與專業並重、基礎與臨床整合的頂尖醫學大學」自我定位，對於「環境永續、社會共融，以及校務治理」(ESGEnvironmental、Social and Governance)等永續治理目標非常看重，全校師生齊心對學校的永續經管與管理做出努力，並因而締造多項永續佳績、屢創新猷。

在COVID-19防疫期間，中國醫大獲教育部指定為中區防疫諮詢學校，防疫小組結合醫療、公衛、職安量能，協助各校與社區防範疫情，並因應疫情變化，即時制定有效之防疫對策，守護教職員生的安全。

此外，本校各領域之教師亦進行多項與COVID-19相關之研究，在學校社會責任與永續發展辦公室的規劃下，邀請公衛學院為高風險族群製作防疫懶人包，以免費線上資源的方式，協助民眾釐清防疫觀念。並透過高教深耕計畫針對不同族群之需求設計遠距服務模式與方案，持續作為民眾的健康守護站，同時，亦著手規劃讓護理系的師生加入施打疫苗的團隊，以實際行動支援最前線的醫護人員，為防疫貢獻一己之力。

但因為疫苗短缺，全球各國所訂購的疫苗交貨時間都遭遞延，施打進展緩慢，國人忐忑不安的心情，可想而知。雖然同樣身為第一線教育工作者，但大專校院教職員工未能列入「第七順位」的疫苗施打對象，開學之後，面對師生可能因接觸、交流所產生的風險，逢甲大學除了做好各項防疫措施，讓教職同仁在安全校園下教學與工作外，更創下全國大專校院先例，幫全校逾1300名教職員工投保1年期防疫險，透過一份有形的保障，想表達的是更多無形的關懷和守護，讓逢甲大家庭每一成員，增加一份安心的保障，降低擔憂若染病帶來的經濟衝擊。

李秉乾校長表示，照顧好逢甲大家庭中的每一分子是學校責無旁貸的使命，教職同仁和學生一樣重要！因此，在董事會支持下，特別編列一筆經費支持這個投保計劃。此次投保專案，學校經過審慎評估、比較之後，擇定中信金控旗下子公司「中國信託產險」及「兆豐保險」2家公司，兩家投保計畫均選擇給付最高的方案，提供「關懷保險金」、「隔離費用補償保險金」、「住院日額保險金」及「負壓隔離病房或加護病房醫療保險金」4項理賠保障。

現在適逢暑假許多學子都尚未返校，1111人力銀行也提醒有意從事兼職打工的學生要慎選工作最好透過人力銀行的家教網或兼職/打工專區搜尋工作機會，多一層把關多一分保障，在貼補荷包的同時也要慎選工作，盼9月疫情已緩和能夠順利回到校園學習。再者，1111人力銀行長期扮演專業人才媒合平台，今年除了重磅推出1111TUN大學網，提供全台各大專院校相關資訊以及校園討論區，讓學生能一手掌握校園及產業的各項發燒議題。