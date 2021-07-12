面臨印度Delta變種病毒的威脅，全球疫情又見崛起趨勢，疫苗數量也隨之緊縮，來自美、日兩國的援助，對於缺乏疫苗的我國來說，可謂「及時雨」。而秉持「同島一命」的精神，許多企業也透過民間力量，為防疫盡一份心，鴻海公司今（12）日宣布，已完成500萬劑BNT162b2疫苗採購，並捐贈予行政院衛生福利部疾病管制署作為COVID-19防疫使用，預計最快9月底後便可送抵台灣。

有鑑於COVID-19疫情帶給全球的巨大衝擊，在台灣疫情升溫後，鴻海公司與永齡基金會積極投入洽商疫苗採購捐贈事宜，業已順利完成合約簽署，並將所採購BNT162b2疫苗全數捐贈予行政院衛生福利部疾病管制署，捐贈金額不超過等值約1.75億美元（約新台幣50億元），預計最快9月底後，可按照德國原廠生產排程及台灣接種狀況依序送抵台灣。此次疫苗捐贈專案秉持「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」3大原則處理，確保疫苗品質衛福部疾管署及相關法規要求。

永齡基金會創辦人郭台銘表示，從5月23日向有關當局提出BNT疫苗捐贈方案，並自6月1日送件到食藥署，6月18日政院宣布正式授權至今天剛好7周，這段時間阻礙重重，疫苗採購團隊始終抱持希望，也盡可能在最短的時間內完成採購及捐贈的法律程序。相信這批來自德國原廠直送的疫苗，能夠協助台灣面對疫情時增加信心並得到喘息。在海外疫情依舊嚴峻的情況下，台灣未來還是可能有第2波、第3波病毒的侵襲，大家仍應依循防疫規定，共同團結克服逆境，期待疫過天晴。

鴻海公司董事長劉揚偉表示，台灣社會此刻最需要的就是疫苗資源，我們全權委託郭創辦人，透過永齡基金會的力量主動洽商引進疫苗，提供台灣醫療防疫體系運用，善盡社會責任。鴻海公司深知台灣要建構完整的防疫網，企業團體無法獨善其身，必須加入全社會的防疫團隊及體系，每個社區、家庭才有保障，大家才能渡過難關。

疫情期間徵才不停歇，鴻海透過線上線下整合的徵才策略，廣納各界優秀人才，現正招募半導體、大數據、軟體工程、資訊系統、專案管理、採購管理、人力資源等多元職缺，歡迎所有符合條件的求職者前往應徵，更多工作機會請上1111人力銀行。