亞東醫院配合本次疫苗接種需求，於院內及院外共設6個接種站點，今（12日）服務約10％新北市預約人次，共1萬800人。（亞東醫院提供）

亞東醫院配合本次疫苗接種需求，於院內及院外共設6個接種站點，今（12日）服務約10％新北市預約人次，共1萬800人。（亞東醫院提供）

新北市今（12日）開放67歲以上長者接種疫苗，新北市共有11萬6780人預約接種，亞東醫院配合本次疫苗接種需求，於院內及院外共設6個接種站點，今（12日）服務約10％新北市預約人次，共1萬800人。

亞東醫院表示，因應疫苗接種族群年齡下修，且民眾預約踴躍，為提供民眾就近接種站點選擇，除於院內提供疫苗接種服務外，分別於五股展覽館、板橋江翠國中及中和中正堂、秀山國小與南山中學另開設5個疫苗接種站。

其中五股展覽館單日接種4000人次，是新北市最大注射站，今（12日）總計出動25位醫師、58位護理師、16位醫事人員及70位行政人員等，共計169位同仁。上今（12日）已完成超過5600劑疫苗施打，亞東醫院預期今日將完成超過1萬人次注射，達全台單日最高疫苗施打率之4.5％。

亞東醫院表示，自政府開放全台疫苗接種後，即於院內提供疫苗接種服務，並籌組疫苗快打部隊及到宅疫苗接種服務，並受到多家公司與政府機構委託，提供外展服務。

截至今日止，疫苗累計施打已超過7萬劑，占全台灣疫苗接種率2.7％，今日更是創下紀錄，單日施打超過1萬劑，占新北市本階段預約人數的10％，雖然服務量體大，但因為之前累積的快篩快打經驗，動線安排流暢，資訊系統快速檢核，民眾反映良好，紛紛給公所、民政局與亞東服務團隊按讚支持。

為阻絕疫情，亞東醫院未來將持續協助雙北民眾進行疫苗接種，也呼籲民眾踴躍上網登記預約，一同提高全台疫苗接種完成率，早日回歸安和社區。