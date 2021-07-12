八德驚傳命案！25歲徐姓男子11日疑似失手打死21歲的曾姓妻子，直到同住的岳母傍晚返家，驚見愛女僅著內衣褲、浴血仰躺客廳，緊急送醫仍宣告不治，徐男辯稱妻子中邪、要幫愛妻退乩，否認殺人，警方依家暴殺人罪嫌偵辦中。
25歲徐姓男子和21歲曾姓妻子，結縭2年，育有1名1歲多的兒子，一家三口和曾女媽媽同住在八德。11日傍晚4點多，岳母返回住處，驚見女兒倒臥客廳，僅著內衣、內褲，地上一片狼藉，還有大片血跡，嚇得打電話報警，但曾女仍回天乏術。
警方到場，發現徐姓男子呆坐餐廳椅子，也未打電話報案，警詢時他否認殺人，強調是要救人，辯稱妻子中邪，只是想幫忙驅魔，才會持工具壓制，但對細節避重就輕，警詢後依家暴殺人罪嫌偵辦。
據悉，曾男工作不穩定，曾女則有身心疾病，過去並無家暴通報紀錄，但曾男過去曾有毒品等前科，目前襁褓中的男嬰由岳母帶回照料，詳細事發原因正由檢警釐清中。
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