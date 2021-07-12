法務部12日公布12名首長異動名單，其中，現任矯正署副署長蔡永生調派宜蘭監獄典獄長，遺缺則由署主任祕書葉貞伶升任。法務部表示，現有矯正機關首長職缺2名、副首長職缺1名，為期各機關業務能順利推展，並促進及活絡矯正署及所屬機關間人才交流，爰統籌辦理職務調整作業，選任適當人員出任新職，以期為矯正業務興革開創新風貌。

本次職務調整人員將於7月16日生效，異動如下：

1.矯正署副署長蔡永生調派宜蘭監獄典獄長。

2.矯正署主任秘書葉貞伶調升該署副署長。

3.矯正署矯正醫療組組長楊方彥調升該署主任秘書。

4.彰化看守所所長吳永琛調升矯正署矯正醫療組組長。

5.桃園少年輔育院院長黃鴻禧調派彰化看守所所長。

6.嘉義監獄典獄長莊能杰調派臺南監獄典獄長。

7.桃園女子監獄典獄長黃銘強調派嘉義監獄典獄長。

8.雲林監獄典獄長林憲銘調派桃園女子監獄典獄長。

9.雲林第二監獄典獄長杞炎烈調派雲林監獄典獄長。

10.臺南第二監獄典獄長蔡景裕調派雲林第二監獄典獄長。

11.矯正署安全督導組組長李進國調派臺南第二監獄典獄長。

12.彰化少年輔育院院長楊益彰調升矯正署安全督導組組長。