國立中興大學參加「太空種子亞洲計畫」，去年10月選送甜椒、姬蝴蝶蘭、台灣藜、向日葵等4品項代表台灣的種子上太空，這些種子在太空中旅行200天後，本月10日返回地球，興大近日將公開徵選國中小學及高中職學校栽種，試試看上過太空的種子會不會比沒上太空的長得好。

中興大學指出，此計畫是農資院與國家實驗研究院國家太空中心、日本宇宙航空研究開發機構合作，選送4種可代表台灣的種子、再加上日本選送甜羅勒種子，參加者共有10個國家、共提供16種植物種子，以不拆封、不栽種的方式到太空旅行後回到地球，盼藉此了解太空微重力、高輻射等環境對種子未來生長的影響。

這批在太空中旅行200天的種子10日返抵地球，興大表示，將開放給高中職、國中與國小學生栽種，即日起並將開放各學校報名徵選，參加者必須同時栽種上過太空、未上過太空的種子，藉以比較兩者生長的差異？太空環境對種子發芽、植株構造及生長會不會造成影響？

興大農資學院指出，為輔導學生栽種，預計8月將舉辦教育推廣研習會，未來也會以栽種難易度與種植條件區分，因栽培研究、資料收集預計約需3個月時間，參加的學校必須要繳交成果報告書並做評比，入圍團隊將有機會參訪太空中心。