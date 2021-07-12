在《日經亞洲》(Nikkei Asia)的「新冠疫情復甦指數」（Nikkei COVID-19 Recovery Index）排行榜上，台灣全球排名只到83名，落後給許多疫情嚴重的國家，包括印度、巴西；而榜首竟是中國大陸。
感染管理又細分為：新冠病例確診數與高峰病例數、平均確診病例數；篩檢能量。疫苗推廣又區分：平均每人接種疫苗數量；接種的新疫苗數量；至少一劑疫苗的人數比例。社會流動性則分：社區流動、牛津數據(Oxford stringency index)、飛航活動等9項，愈高的排名，表示這個國家或地區更接近復甦，他們的確診病例數較少、疫苗接種率較高，人群疏遠的措施已不嚴格。
《日經亞洲》的資料截至6月30日為止，每個評比以0~9分計算，最後進行加總，最低0分，滿分90分。
排名顯示，台灣的總分僅得43分，居於全球第83名，落後在美國（27名）、澳洲（34名）、日本（43名）、英國（48名）、韓國（48名）、墨西哥(59)之下，甚至輸給印度（77名）、巴西(79名)。
在這份排名表上，台灣贏過的亞洲對手是柬埔寨(105名)、菲律賓(101名)、印尼(110名)、馬來西亞(114名)、越南(114名)、與泰國(119名)，
至於中國大陸，以77.5分獲得榜首，第2名為總分73分的馬爾他，第3名是69分的波蘭。而最後1名是25分的南非。
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