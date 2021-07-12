日前台北市不動產仲介經紀商業同業公會公布今年度的傑出不動產經紀人，在永慶房屋服務即將屆滿25年的吳竹武，獲得該獎肯定。這已是吳竹武第二次獲得傑出不動產經紀人殊榮，除此之外，他也曾榮獲商業週刊第二屆王者之風「超級業務員大獎」決選入圍、台灣Top 100 MVP經理人，以及永慶房屋內大大小小的績優獎項，可謂是頂尖的經紀人之一。但是這些成就並非一蹴而得，在從事房仲服務的路上，吳竹武也曾跌撞過好一段時間。

從跌跌撞撞到業績爆發，花了他兩年的時間

1993年，吳竹武大學畢業入伍服役，當時的他在軍中刊物看到永慶房屋的招募廣告，裡面的一句標語很觸動他：「兩年圓一個小老闆的夢」。喜歡與人互動的吳竹武心想，房仲業既能與人互動，也有高薪機會，是個可以努力的志業。於是他主動應徵，面試通過後，吳竹武在1995年九月到台北報到，正式展開他的房仲生涯。

吳竹武剛到公司的時候，永慶才十幾家店。當時的吳竹武被分發到一棟靠近山邊的新建案作銷售。年輕沒有經驗的他，便每個周末土法煉鋼地去附近的公園宣傳賣房。但是他的努力沒換來成績，幾乎沒人理他。「我當時認識的一名客戶陳先生，他每天看我這樣忙，卻都沒有收穫。他就對我說：『小吳，會買這個社區的人，都是因為距離山區近，要爬山健行很方便。所以你要去山上找機會，而不是在公園裡。』」吳竹武恍然大悟！他立刻重做簡報、拍攝山上的風景，羅列住在這裡的好處，更上山去找客戶。

多虧有朋友和永慶前輩的提點，吳竹武開始有了成長，也陸續在山上遇到很多好客戶。伴隨而來的，是業績的好表現。1997年4月，他單月業績突破百萬；到了1998年，業績更是大爆發，達到全公司第5名。而這段路花了他整整兩年。「現在回想起我的永慶生涯，最讓我印象深刻的不是跟哪些高資產客戶成交、賣出好幾千萬房子的時刻，而是最跌撞的頭兩年，因為當時的歷練最有養分。」吳竹武認為，沒有挫折，打磨不出沉穩正面的心態和解決問題的能力。

在入職頭兩年的跌撞和歷練中，吳竹武打磨出了寬廣的房市視野和與解決問題的能力，最後吳竹武爆發出璀璨的成就，為他兩度獲得傑出不動產經紀人獎項。(圖/永慶房屋提供)

陪著永慶成長25年，見證公司帶動產業的革新

在永慶房屋裡歷練25年的吳竹武，也看見了永慶的改變。「如果時間倒帶回5、6年前，有人跟我說想要從事房仲業，我都會請他們好好想清楚，因為過往房仲是個高勞力、工時長的工作。但這幾年如果有新朋友想投入房仲業，我都很歡迎他們加入永慶房屋。這是因為我們的環境、制度都變得更好了。」

他說，孫慶餘董事長為了改善房仲的高工時現象，在2015年就推出「彈性工作8小時」制度，要求大家每天工作8小時就好。「但最開始，我們這些比較資深的業務和管理職同仁還適應不過來，甚至有點排斥。因為每間店的營運成本不變，每個人的工時卻下降了，等於成本提高。」但跟著公司的政策執行一段時間後，身為店長的吳竹武發現全店業績比過往更好。「所以我現在是彈性工作8小時制度的百分百支持者！」吳竹武笑著說。

另外吳竹武也見證了永慶在科技仲介上的不斷提升。吳竹武說，透過科技幫助，經紀人可以快速找到適合客戶的房子。對客戶來說，他們的看房效率提高，不怕錯過好房子，而屋主也能快速成交，是完完全全的三贏局面。「新人可以很快上手，不用再像過去的我們一樣，需要熬過很長的撞牆期才能做出成績。」

就跟爬山一樣 業務是一場與自己的競爭

吳竹武從求學時期就喜歡戶外活動，在山上找客戶的那段日子，也讓他培養起爬山的興趣。自2006年第一次登頂玉山後，吳竹武到今天已經爬上玉山18次了。

「我覺得爬山跟業務工作很像。爬山是一場與自己的競爭，不是爬得高、爬得快，就代表好。你必須專注在自己身上：自己的體能狀況、自己的登山計畫，以及自己欣賞到的風景，而非只關心誰先攻頂、什麼時候能攻頂。」吳竹武說，在業務工作中，不是別人成交的快、賺得多，就代表要跟他攀比。身為一名經紀人，每一次服務有沒有仔細聆聽客戶需求、有沒有提供給客戶最好的意見。注重每一次溝通，準備好每一份資料，這些過程才是業務人的修練之路。

經紀人也得學著接受，不是每一次都能獲得成果。縱使準備的再充分，都還是有可能遇上暴風雨、或是身體狀況不佳，而不得不撤退的情況。山偶爾就是不讓你上去，你也得坦然面對，但路上的那些經驗和風景，都會是你的收穫和養分。「山永遠都在那裡，這次不行，你永遠都有下一次。」