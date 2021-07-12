中央流行疫情指揮中心宣布，三級警戒再延長2周至7月26日，但包含餐廳、電影院、博物館等各行業及場所將於7月13日起適度進行鬆綁，在餐飲業部分，包含餐廳、夜市、美食街、美食區等，在確保防疫情形下，如實施用餐梅花座、架設隔板與進行時間管制等，將有條件開放內用。

聯發國際餐飲事業發言人侯升偉表示：「集團旗下餐飲品牌包含Sharetea歇腳亭、MAMAK檔星馬料理、甘榜馳名海南雞飯，目前尚未開放內用，皆以外帶、外送為主。」

為了搶救業績，品牌兵分兩路祭出陸、海、空戰略，像是歇腳亭推出外帶外送買3送1優惠；MAMAK檔星馬料理與華元食品推出全新限定椰奶咖哩風味「Hen蝦」蝦條在全聯獨賣，也與全家合作3款聯名鮮食。

取「啵逼」諧音為「保庇」奶茶，希望大家喝了都能獲得福氣平安，有喝有保庇！（圖/歇腳亭提供）

此外，SHARE TEA歇腳亭首度跨界與網路快時尚品牌OB嚴選，推出一系列嚴選特調聯名服飾，將於7月13日起在OB嚴選官網「正式解封」開賣，勢必吸引，希望藉此開發不同收入來源，拓展新客群。

在「SHARE TEA歇腳亭」的招牌奶茶裡加入黑糖蜜釀珍珠、Q彈粉條這2種具有咀嚼感的配料，每一口都會有啵逼、啵逼的快感，絕對讓咀嚼控得到大滿足！取「啵逼」諧音為「保庇」奶茶，希望在疫情嚴峻的時刻，喝了這杯奶茶都能獲得福氣平安，有喝有保庇！

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情雖然對餐飲業造成巨大衝擊，不過，民眾在家工作、上網時間變長，也衍生出不同需求商機，促成餐飲業得以發展轉型的新契機。黃若薇提醒，因應新型冠狀病毒全國三級防疫警戒，全民應遵守「戴緊口罩、減少非必要出門、禁止在外飲食，希望在疫情嚴峻的時刻，大家保重身體出入平安。