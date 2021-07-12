微解封7月13日上路，柏文健身事業（8462）宣布配合政府微解封措施，遵循主管機關應變指引，旗下「健身工廠」規劃高強度防疫措施自7月13日起恢復營業(雲林縣、高雄市據點依各縣市政府規定暫停營業至7月26日)，藉以提供會員或消費者於疫情期間一處可適度鍛鍊體魄、放鬆身心的安全運動場域，但其他品牌包括：人體工房、兒童體適能俱樂部、肖跳、滾吧及鐳射戰場之據點仍依據三級警戒規範暫停營業至7月26日。

「健身工廠」恢復營業期間除全館高強度的清潔消毒措施外，並依據主管機關防疫指引，要求會員進場確實執行實聯制與手部消毒、全程配戴口罩、保持社交距離及器材間隔使用，並嚴格控管容留人數限制，所有員工配戴口罩、護目鏡，並對私人教練進行七天一次的抗原快篩。

此外，「健身工廠」將自7月16日起恢復扣款，會員如需辦理會籍暫停，除致電客服外，尚可利用健身工廠 APP 線上申請，本公司實施之各項防疫及便捷措施均為確實降低會員運動健身、申辦業務之感染風險，以及保障員工執行業務之安全。遵循主管機關指引，這段期間暫停開放有氧/飛輪教室、會員休息區、蒸氣室、烤箱、淋浴間、冷熱池、游泳池與球類運動設施。

柏文公司所有據點自5月15日起暫停營業迄今，雖然面臨創業以來最大的衝擊，但公司已建構領先同業的預收款項信託機制及穩健的財務規劃，確實保障所有會員及股東的權益，並為疫情結束後公司長期發展與企業永續經營奠定堅實的基礎。這兩個月停業期間，柏文沒有停下腳步，已陸續完成新竹市光埔廠、嘉義縣民雄廠的建置，台北市石牌廠新增二樓健身場館工程，台中市中清廠、嘉義市嘉義廠與台南市開元廠的淋浴間改善工程，並於中壢廠、草衙廠、屏東廠等據點增設新器材，就是為了疫情穩定、完全解封之後，健身工廠能夠提供更多的專業健身會館與更好的運動環境，滿足全國的消費者及會員追求健康與美麗的需求。

目前雖然沒有完全解封，但「健身工廠」位於新竹市的光埔廠在預售會員的殷切期盼下，訂於7月17日比照其他廠館防疫措施開始營運，嘉義縣民雄廠則自7月13日起預售，預定於7月29日開幕。柏文對於台灣防疫作為與健身產業前景具有充分信心，第三季預計有高雄市南岡山廠、台北市長春廠兩個都會區新廠館以及南投縣新據點開幕，第四季則有分別位於台中市、高雄市及新北市等三個都會區的新廠館投入營運。預期台灣於下半年陸續施打疫苗後，新冠肺炎疫情可獲得有效控制，「健身工廠」新據點的投入將能適時滿足疫情過後民眾尋求鍛練身體與身心放鬆的報復性需求。