證交所今（12）日公布，第二季成交值5億元以上的大戶人數，直接從3字頭跳至接近6字頭，達5990人，季增88％，另代表中實戶的季成交值1～5億元也跳升至48826人，季增81％，至於成交值1億元以下的散戶更如潮水回流，衝上400萬大關，達439萬1077人，季增49萬5105人，增幅近13％。

證交所並公布6月單月股票成交量周轉率為21.86％，較5月的27.36％略降；另6月當沖成交值占比44.27％、平均每日當沖戶數：19萬8887戶，均5月44.28％、20萬3372戶下降。

而在內資瘋台股，以及之前期貨ETF商品2倍元油及VIX下市後，ETF成交值急凍，6月ETF成交值占比掉到1.67％，創近年來單月新低，也較5月的2.47再大幅下滑。

6月集中市場自然人成交值比重攀升至7成以上，達73.71％，較5月自然人成交值比重67.25％激增6.46個百分點；外資成交值比重掉到2成以下，僅有19.26％，也低於5月的24.89％約5.63個百分點。

6月集中市場有交易戶數為334萬7732戶（5月為386萬7140戶）。

此外，6月定期定額投資金額持續上升至32.98億元，較5月32.61億元小增。

第二季自然人占集中市場總成交值比重上升至7成大關，達70.25％，外資勉強守住2成，為21.84％，國內法人也下降至7.91％（第1季自然人占集中市場總成交值比重為63.75%％，外資為26.67％，國內法人為9.58％）。

第二季成交值5億元以上大戶交易數為5990人，成交值1～5億元中實戶48826人，成交值1億元以下的散戶有439萬1077人，都分別較1季3178人、26834人及389萬5972人大幅跳增。