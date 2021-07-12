人民幣兌美元在岸價（CNY）12日下午4：30收盤升120點，升穿6.48，最高見6.4711。

人民幣兌美元在岸價收報6.4727，較9日下午4時30分收報6.4847，升120點或0.19％；較晚上11時30分最後成交價6.4791，走強64點。

離岸價（CNH）最高見6.4732，截至下午5時01分，離岸價報6.4773，在岸價報6.4738。

官方12日開出的中間價報6.4785，較上日報6.4755，跌30點或0.05％。

交易員指出，全球經濟復甦放緩擔憂緩解，非美貨幣重新獲得提振，人民幣亦間接獲益；今日中間價略低於市場預期，同時CFETS指數也小幅調整，人民幣彈性若能上升，料有利於緩解出口壓力。

另有交易員認為，9日中國人民銀行宣布全面降準，對匯市的影響有限，市場更關注本周美國通膨數據和美國聯準會主席鮑威爾的講話。疫情對歐洲的衝擊可能重新加速，這對歐元區經濟可能帶來更多不利，退出寬鬆的時間可能會延後，由此看美元可能面臨階段調整，但前景仍看漲。