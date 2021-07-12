越南本土汽車製造商Vinfast周一表示，該公司已經在北美和歐洲開設辦公室，開始在該兩個國際市場營運，加入全球的智慧電動車產業競爭行列。

越南最大企業集團Vingroup旗下的Vinfast，於2019年成為越南首家本土汽車製造商，自家品牌的燃油車於2019年首度在市場銷售。

Vingroup表示，Vinfast已在五個國際市場設有辦事處，很快地會在加州開設展示廳。

Vingroup董事長潘日旺(Pham Nhat Vuong)為越南首富，曾在六月的集團年會上表示，Vinfast曾設定於2022年銷售5.6萬輛電動汽車的目標，但由於全球晶片短缺，該目標已縮減至1.5萬輛。

Vinfast去年達成年度銷售3萬輛自家品牌汽車的目標。該公司至今尚未實現獲利。

為了更多的資金需求，Vinfast今年四月曾表示，考慮在美股IPO，或是透過SPAC空殼公司方式上市。消息人士先前曾指出，VinFast的上市計畫將於第二季進行，可能幫助該公司籌集至少20億美元，但該計畫目前面臨延期。

今年三月時媒體傳出，Vinfast正與鴻海進行電動車策略合作談判，甚至鴻海可能收購Vinfast電動車部門。