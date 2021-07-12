台灣本土新冠肺炎疫情引爆網購需求，台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)6月合併營收為83.3億元，月增2.44%，再創單月歷史次高，累計第2季合併營收為222.57億元，季增21.22%。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，公司自結6月合併營收約83.3億元，月增2.44%，年成長52.3%，再創單月歷史次高，累計1至6月合併營收突破400億元，達406.2億元，年增31.3%，再創歷年同期新高。

就各業務來看，6月網路購物業績年增55.7%，業績佔比約94.4%，成長幅度再創近三年新高；行動購物業績較去年同期成長63.8%，在網路購物業績佔比約為75.7%。6月熱銷商品類別包括3C家電類的筆電手機、遊戲機、空氣清淨機；居家生活類別如食品、廚具、衛生與清潔用品；保健類如雞精、葉黃素等皆受市場青睞。

富邦媒表示，6月成長動能其一受惠於618年中大促活動檔期(6/10-6/18)的買氣，累積業績較去年同期成長逾50%；6月18日業績更較去年同期成長1.5倍，全天網站造訪人次將近平日3倍；而疫情加速台灣線上消費習性的養成，今年因疫情延燒，再次推升宅經濟的成長，進而加深網購消費習性的黏著度，為今年營運加速成長表現的重要動能。

再者，近兩個月為全台防疫關鍵期，看準市場需求，momo旗下子公司富立財產保代於5、6月也陸續推出疫苗險與防疫險專案，會員只需動動手指就可完成零接觸線上投保，為全台消費者升級防疫備援能量。截至6月底已售出約2.4萬張保單，服務深獲消費者的肯定，

展望7月，富邦媒表示，7月momo與台灣迪士尼攜手合作，推出超強IP迪士尼「三眼怪」、「史迪奇」集點加價購活動，因應炎熱夏季推出夏日飲品杯、沁涼冰壩杯、造型風扇，以及居家自煮用的造型蛋捲器、質感便當袋、零錢包、質感牛皮肩背包等限量週邊商品，希望藉由「外星萌主」將點燃消費者萌商機，進而推升整體業績。