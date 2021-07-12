和康生(1783)今日舉行股東會並全面改選董事，大江(8436)拿下半董事席次，宣告正式入主，和康生新任董事長由大江生醫董座林詠翔新任。

和康生今日股東會選出4席董事及3席獨董，大江生醫拿下3席董事及3席獨董，新任董事包括大江生醫代表人林詠翔、大江生醫代表人傅珍珍、大江生醫代表人黃振嘉以及中加投資發展代表人李(糸秀)緩，獨立董事為廖松淵、曾仲銘及李世明。

大江集團的國際商業通路已廣佈56國，並仍在快速擴張中，林詠翔說，未來發展人才是關鍵，目前大江集團員工平均年齡32歲左右，多數已歷練並面對世界第一流對手，結合新進集團公司，即是迎接更多元人才。接下來將密集進行同仁橫向交流，共享科研技術與業務資源，協力發揮綜效。

林詠翔表示，集團旗下包括大江基因、大江生活、司碼瀷、光騰新藥等公司，隨著和康生加入集團後，雙方同仁將密集橫向交流，共享科研技術與業務資源，齊心發揮綜效。