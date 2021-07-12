連鎖餐飲集團六角(2732)今（12）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議擬配息約2.98元。今日亦以116.5元參考價除息交易，雖然開高後小漲0.85％至117.5元，填息率約33.33％，惟隨後走跌翻黑，終場下跌1.72％、收於114.5元，處於貼息態勢。

六角公布2021年6月自結合併營收3.07億元，月增2.55％、但年減18.46％。第二季合併營收9.56億元，雖季減12.38％、仍年增12.79％，改寫同期次高。累計上半年合併營收20.48億元、仍年增達20.01％，亦改寫同期次高。

六角去年營運受疫情影響而衰退，隨著全球各地「Chatime日出茶太」門市營業逐步恢復正常，並自去年12月起重啟展店，配合中國大陸杭州瑞里持續展店挹注，雖然國際觀光產業尚未恢復，使整體營運尚未恢復疫情前水準，但整體動能已見明顯回溫。

而全台疫情警戒升至三級，對經營餐食品牌的子公司王座衝擊較大，亦影響部分動能。王座6月自結合併營收0.15億元，月減60.58％、年減81.18％，使第二季合併營收1.3億元，季減42.71％、年減36.26％，上半年合併營收3.59億元、年減13.45％，均創歷年新低。

展望今年，六角加速「Chatime日出茶太」新展店腳步，除持續強化印尼、菲律賓、澳洲與加拿大等國優勢布局外，亦啟動「國際環島策略」，預計第三季於帛琉第一大城柯羅（Koror）開設2家門市，初步規畫開出5～6家店，持續積極布局國際島嶼旅遊市場。

同時，六角在國內打造全新商業模式，結合「Chatime日出茶太」及「春上布丁蛋糕」於新竹推雙品牌概念店，並採用新一代「智慧自動漩茶機」（ATM），提高茶飲風味品質降低人力需求，待站穩台灣市場後，將逐步推廣至海外市場。

六角目標「Chatime日出茶太」全年淨增200家店，持續提升品牌力及產品力，餐食品牌則持續優化營運管理，以提升獲利能力。配合中國大陸杭州瑞里持續展店挹注，力拚營運動能持續回升，營運重返疫情前水準。