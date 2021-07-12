集中市場總成交金額到上周五為止，已經突破52兆元，日均量高達4300億元，台股資金浪潮造就不少大戶，成交金額5億元以上大戶人數持續攀高，到第2季接近6000人，中實戶直逼5萬人，散戶人數也突破400萬人，股市成為全民運動不為過。

證交所上周統計，今年以來市場日平均成交金額為4301.19億元，股票成交量周轉率為124.61％，尤其航運股，第2季以來周轉率居高不下，類股的成交比重更是超過電子股，資金全數集中在航運等傳產股。

當沖更是造就一堆中實戶及大戶，證交所統計第2季當沖成交值占比達44.27％、平均每日當沖戶數198887戶，其中，5月當沖成交值占比44.28％，平均每日當沖戶數203372戶。

第2季外資不愛台股，台股創高幾乎靠內資力拱，第2季自然人占集中市場總成交值比重突破7成，達70.25％，外資為21.84％，國內法人則為7.91％，而第1季自然人占集中市場總成交值比重為63.75％。

第2季成交金額5億元以上的大戶，達到5990人，相較第1季3178人大幅跳升；1億元到5億元的中實戶，由第1季26834人，衝上48826人；散戶人數由第1季3895972人也突破400萬人，達4391077人。