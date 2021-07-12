警方以月老喬段，拍成反詐騙宣導影片，苦勸受騙的老翁。（高雄市警局提供／石秀華高雄傳真）

警方和行員聯手成功勸阻老翁匯款。（高雄市警局提供／石秀華高雄傳真）

高市1名71歲陳姓老翁透過通訊軟體認識1名40多歲熟女，2人相談甚歡，老翁直呼女方「美女」，女方則甜叫老翁「親愛的」，老翁的心被攻陷後，6月28前往銀行匯款3500元美金欲拯救卡海關的包裹，所幸警方和行員阻止！市警局事後將案件製成宣導影片，以月老「寧拆十座廟，不毀一樁婚」為喬段，指警方並非故意要拆散好姻緣，逗趣內容吸引逾7400人觀看。

市警局公關室製作老翁險被詐騙的影片，片長1分29秒，影片一開端，警方在銀行拿著老翁的手機檢視，發現女方都叫老翁「親愛的」，緊接著月老漫畫人物出現，指這段姻緣是千里「陰」緣一線牽，暗示愛情騙子試圖詐財的伎倆。

只見影片中，新興分局警方和行員頻頻苦勸陳姓老翁，老翁說，因為對方要寄包裹給她，但包裹卡在海關，老翁欲匯款3500美金通關費，警方勸老翁「那是詐騙啦，幫你刪除對方資料」，但老翁卻百般不捨，還要求先留著資料，看她怎麼說，行員也加入勸誡行列，指這百分百是詐騙，銀行處理很多件了，老翁最後才答應不再匯款。

影片最後出現「寧拆十座廟，不毀一樁婚」的字幕，指這個道理警方都知道，但是阿伯請您要相信警察，她只是想飄洋過海來騙你，月老才不會牽這樣的「紅線」；影片內容令人會心一笑，吸引超過7400人觀看，有網友感嘆「利用感情詐騙真的層出不窮」。

警方呼籲陌生人來電交友，凡是提及要匯包裹、禮物，卡在海關要付通關費等關鍵字，十之八九都是詐騙，若有疑問可報警或向反詐騙165專線查證。