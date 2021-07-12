從去年歐美疫情大爆發開始，WFH或遠距面試、上課等在國外已漸發展成常態，因此像是Zoom、Google等科技類股股票都大漲。今年臺灣本土疫情接連爆發後，全民開始自學仰賴線上通訊軟體，讓學習、工作、社交不中斷，但長時間緊盯電腦螢幕易使眼睛疲勞，弘光科技大學與元太科技公司產學合作，嘗試新的「教」與「學」方式，運用電子紙於課堂中，使用著重閱讀互動學習、不傷眼、能長時間閱讀的電子紙，作為師生上課工具，大大降低使用手機、平板、筆電對視力的傷害。校方強調，正持續透過產學合作，與國際科秓大廠進行更多先進科技的開發及應用。

負責執行計劃的多媒體遊戲發展與應用系副教授段翰文表示，這項與國際科技大廠的產學合作案，有助於改善遠距教學品質，之前線上教學，會使用手寫板上課，就像是寫黑板一樣，但是使用傳統手寫板時，必須手寫在手寫板上，眼睛卻要注視螢幕，才知道寫了那些、顯示在電腦螢幕的那個位置，現在有了以E Ink MeeNote參考設計所開發的電子紙筆記本設備之後，只要看著電子紙便能眼手同步，清楚看到自己在什麼地方註記、寫在什麼位置，而且能即時與學生進行互動。

「連續看電腦、平板2至3小時，對視力耗損很大！」段翰文說，師生遠距視訊上課幾乎使用電腦、平板或手機，長時間下來眼睛容易酸澀，電子紙螢幕沒有傳統液晶顯示的背光刺眼，看起來跟紙張極為類似，較不會刺激眼睛，而且老師在上課時，能夠在電子紙上計算，進行公式推演、註記重點，就像是在一般白紙上筆記，非常方便，這是用滑鼠做不到的事情。

段翰文指出，今年初開始與元太科技公司合作，開始不斷測試模擬，發現「電子紙能讓學生更專注於學習上。」暑假期間正式把電子紙設備發給學生在家試用，進行遠距教學，儘管是遠距離線上教學，但是上課途中他能立刻出題請學生試算，雙方有互動性，不必擔心學生只是上線，人卻不在電腦前或不專心聽課，開學後將運用到課堂上。

近年來產學合作成為學生畢業後順利就業的重要利器之一，希望藉由1加1大於2的概念，借力使力發揮最大效能。以崑山科技大學為例，在地利優勢下，產業資源連結豐富，持續與業界密切合作，歷年來產學合作績效傑出，今年度再次榮獲中國工程師學會選拔為產學績優單位！該校自96年起已連續8度蟬聯此榮譽，本屆在全國公私立科技大學共同評選下，僅有6所學校通過遴選，實屬不易。

崑大李天祥校長說明，在強化學生在學教育環境與成果方面，該校結合校級產品設計中心、產品展示行銷中心、9個院級研發中心、教育部Global Taiwan綠能科技研究中心、創新創業育成中心、類產業基地以及新建多功能實習工廠等，整合產學合作永續經營推動架構、完整系統化之產學營運模式，協助各院系推動產學研發和人才培育。進一步積極爭取產官學研資源，大幅提升師生的技術研發能量，產學成效卓越。

在產學合作亮點部分，崑山科大2020年度獲得科普產品製播推廣產學合作計畫「大眾科學教育計畫(個別型) 藝起看海－科學視角探索海洋」、2020年科技部研發成果創業計畫(個別型)價創計畫「微波極化加熱系統應用於合成織物快速染色」技術申請獲得補助920萬元，2021年延續案補助960萬元，共1880萬元。另積極推動國際化，攜手韓國映像大學共同申請韓國政府推動之「韓國世宗語言學堂」設立計畫，成為全球新設34處據點之一，也是臺灣唯一通過申請的大學。

為協助學子畢業後順利就業，除學校傾全力輔導學生交出漂亮的產學成績單，1111人力銀行也長期扮演專業的人才媒合平台，今年除了重磅推出1111TUN大學網，提供全台各大學相關資訊以及校園討論區，一手掌握全台各大專院校發燒議題。不僅提供各校升學資訊、歷屆考題，透過興趣測驗及輔助工具引領大學生未來方向，更在今年積極與各大專院校合作各類型講座，提供實用產業趨勢、面試技巧、職涯探索等讓仍在學的學生能夠提早掌握就業資訊，即便在三級警戒下，講座也已改為線上進行，線上互動亦不受疫情影響。