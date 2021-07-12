台北市電影院微解封指引。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市觀傳局長劉奕霆。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

中央宣布13日起微解封，台北市開放電影院，除了觀眾看電影前要先預購電影票，每個影廳進場人數上限為100人，電影院室內外及等候區全面禁止飲食。

北市觀傳局長劉奕霆今公布電影院開放指引，他指出，電影院從業人員要做好環境清潔、消毒及健康管理，每個電影院的場次在進場前及散場後，由清潔人員要穿戴防護設備消毒，觀眾觀影以預售票優先，觀影全程要佩戴口罩。

他表示，電影院室外、戶外及等候區全面禁止飲食，戲院內部也禁止販售食物，不能提供有穿戴、觸控式互動裝置，還要做到實聯制，要求業者在購票進出場保持安全社交距離，市府將不定期稽查，有違規就開罰。

劉奕霆說，影廳內除了中央規範採梅花座，北市將更嚴格採間隔座或更適當距離安排，每個影廳進場人數上限是100人，座位若超過200個以上，最多只能開放1個廳1個場次、上限100人，總影廳數在12廳以下，同1時段可開放3廳，有13個廳以上的電影院，最多只能開4分之1個廳，每個廳上限100位。