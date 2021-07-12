國內疫情已漸趨緩，為兼顧防疫及經濟的需求，指揮中心評估後宣布，三級警戒延至7月26日止，並自7月13日起適度鬆綁。消息一出，讓部分停業許久的業者蠢蠢欲動，包括夜市、攤商、旅行業、觀光遊樂業者都陸續公布後續措施，抱著既期待又怕受傷害的心情，迎接微解封。

以許多人喜歡去的夜市景點為例，像基隆路的愛四路夜市，原本13日將恢復營業，但考量到人手不足，無法管控人流，所以將比照廟口夜市，27日才重新開市。

相較於此，高雄興達港觀光漁市在解封前夕的周末就已經湧現大批人潮，高峰時間還出現200公尺的排隊人龍。對攤商而言，業者現階段都在苦撐，無不希望在微解封之後，減少對營業的嚴重衝擊，能兼顧生計及防疫。

針對微解封，交通部觀光局依據行政院指示及配合指揮中心防疫管制原則，訂定相關須遵守的參考指引。像是「觀光遊樂業」必須維持單一進出口、人流總量管制(園區最大承載量40%)、入園採預約制、全面實施實聯制。「旅行業」部分，每團人數應於9人以下，並應遵守食、宿、行、遊、購等各場所及景點相關主管機關之防疫指引及防疫旅遊參考守則規定。

配合防疫暫時休園的六福村主題遊樂園，13日起將開啟大門。園區初步開放，除了基本入園體溫測量、實名制、餐廳採隔板、梅花座之外，亦縮短營業時間最晚至晚間5時閉園。人流管制部分，中央規定不得超過園區最高容客量40%，六福村則以高標準自降人流至10%，初期每日僅開放至多3000人入園，讓安全距離更寬廣。

隨國內疫情趨穩，雄獅目前也全力準備7月26日後的「差點錯過的夏天」遊程，針對7月13日至7月26日期間的微解封，將視為解封前熱身，依照旅客需求提供賓士vito 9人座車輛來服務旅客，包括接送服務及客製化包團服務。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，近日以來確診人數已降至維持在2位數，顯示國內整體疫況情勢相對穩定，並往好的方向發展，防疫新生活已成為上班族的日常，隨著疫苗施打率的提高，可望在不久的將來，就能達成降級解封目標。