台中市疫苗接種年齡再下降！13日、14日開放68及69歲長者（55歲以上原住民）施打疫苗；市議員邱素貞12日指出，有位66歲的婦人向她反映，為何他縣同一時段開放到65歲施打疫苗，台中市卻還輪不到她？市府強調，台中市依據中央疫苗供應量，依序造冊向下開放各年齡層長者接種。

邱素貞指出，該位66歲的女士向她反映，新北市長侯友宜昨記者會中宣布，12日起開放65歲以上長者預約莫德納疫苗，預計14日開打；該女士本以為自己也可施打，未料台中市13日只輪到68歲，讓她無法接受，為何新北市行、台中卻不行。

衛生局表示，台中市13日至14日，將針對68～69歲的長者，及55歲以上原住民施打疫苗，15日是年齡67歲長者，市府將持續向中央爭取疫苗，以提供更多長者接種服務；疫苗數不足情況下，13日安排注射到68歲長輩，待作業完成盤點數量後再逐步開放，希望中央能分配更多疫苗數。