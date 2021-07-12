台北市長柯文哲開防疫記者會。（台北市政府提供）

基隆市長林右昌連日砲轟台北市疫調匡列不實，前立委孫大千批林右昌三不五時對台北市比手畫腳，「想台北市長想瘋了嗎？」對此，台北市長柯文哲表示，對於有政治目的的，大家都知道，笑一笑就好。

柯文哲表示，從首都生活圈統計上來看，每天新北進入台北約有80萬人，而基隆進入台北約有7萬多人，首都生活圈內，不管居住地、工作底與活動區域，人流都是混在一起，因此感染就會出現。

柯文哲指出，之前已居住地為主的疫調系統，遇到跨縣市活動的人，疫調就會有問題，因此自己有跟陳時中提過此問題，但該系統用了幾十年，現在發現問題，無法在一至二天內修改。

柯文哲坦言，目前雙北透過非正式管道聯繫，像是北市聯醫副總院長璩大成，與他太太新北市衛生局長陳潤秋密切聯絡，因此兩邊情報交換迅速，但這終究不是正式的官方管道。

柯文哲強調，首都生活圈人流混在一起，台北與新北每天幾乎確診數一樣，因為生活是在一起無法分開，所以面對問題解決掉就好，對於有政治目的的，柯酸，大家都知道，笑一笑就好。