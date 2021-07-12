中職13日將重啟賽程，復賽首日在台南、斗六2地開打，會長蔡其昌表示，儘管因為疫情延賽近2個月，目前仍是維持上下半季制、單隊出賽120場，但為了不讓賽季拖太長，下半季可能在周一也會安排比賽。

中職自5月18日起全面延賽，經過近2個月的等待，中職終於能在明天恢復比賽，今天也公布首周的賽程，比賽場地是在台南、斗六及桃園，收到其他地方政府回文後會再公布後續賽程。

蔡其昌表示，對於本季賽程，目前仍維持上下半季制、單隊出賽120場，賽務部主任陳宋卿也補充說：「目前先完成上半季賽程，下半季可能會在日程做調整，若用既定賽程去比賽可能會日程會縮減但場次不會縮減，可能會禮拜一會進行比賽，每天都會兩地開打。」

至於何時能夠開放球迷進場？蔡其昌表示，當初聯盟針對復賽向疫情指揮中心提出的防疫計畫中是以無觀眾的情況去提，但日前CDC針對部分場所能有條件開放，聯盟也會視後續情況，以現在「微解封」的狀況再提第2版的防疫計畫，第一步朝開放25%觀眾的計畫前進。

也因為整個賽季將會拉長，之前聯盟在領隊會議中就與各隊做出決議，本屆選秀新人簽約截止日期調整到9月13日，其他如「洋將大限」、「球員註冊」，只要是關係到「831大限」的部分會看後續賽程再安排決定。

蔡其昌最後也感謝5支球隊在延賽這段期間的配合，「5支球團都很辛苦，不只球團虧損，球員沒有舞台可以發揮，球迷也沒比賽可以看，我剛當會長時就說希望把餅做大，現在就是一步一步來，把熱度再拉起來。」