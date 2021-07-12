行政院記者會這番話 朱學恒：不小心說出實話？

行政院行政院發言人羅秉成今（12）日在記者會中表示，「如果想擋，找個機會、借個題目，挑挑裡面的問題，說你這個文件不齊備、那個內容還有待補正，弄個一兩個禮拜沒有問題吧！」對此，宅神朱學恒諷刺，「不小心說出實話」？

行政院行政院發言人羅秉成今日召開記者會證實，台積電、永齡基金會合計捐贈1千萬劑BNT疫苗的契約簽署。

羅秉成表示，這次的捐贈案，政府全力支持，捐贈單位全力奉獻，才能在半個月內完成這項重要進展。而捐贈單位是全部無償捐贈，並由中央統籌運用，政府要向台積電、永齡基金會出錢出力表達謝意。

羅秉成說，如果要拖，昨天晚上送來是9:30，合理的時間給個兩三天，好好審閱沒有問題吧！如果想擋，找個機會、借個題目，挑挑裡面的問題，說你這個文件不齊備、那個內容還有待補正，弄個一兩個禮拜沒有問題吧！

對此，宅神朱學恒諷刺，「不小心說出實話」？「是不是好熟悉，之前就看過啦」！