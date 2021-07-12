現在疫情仍是三級警戒，小孩子什麼地方都去不了，家長也面臨巨大壓力。全國家長團體聯盟今天呼籲教育部，協助12歲以下孩童的安置及照護，讓家長沒有後顧之憂，更希望教育部於7月成立的「高級中等學校數位學習資源中心」，也能夠規畫提供家長學習的資訊增能課程、增進家長的數位能力。

今年5月以來全國進入三級警戒，全國中小學學生因此停課在家，改採線上學習，豈料這一停就跨越暑假，因警戒時間拉長，造成家長較放暑假前更大的負擔與心理壓力，一方面要為經濟問題煩惱，一方面又擔心孩子無處可去。

全家盟表示，5月下旬疫情來得又急又快，孩子只能在家停課不停學，全國學生、家長或老師都必須學習如何利用線上數位資源來學習，但在停課不停學實施過程中，清楚發現孩子在遠距教學方面，無論是電子載具、網路設備和學習環境都需要家長的協助。

教育部7月成立的「高級中等學校數位學習資源中心」，將建置數位教學的課程與評量架構規範，統整各類線上課程資源與數位建設，並提供教師數位教學與線上學習的相關增能活動。

全家盟認為，這個中心除了協助老師的知能提升之餘，也應進一步提升家長的知能，因為家長的數位能力也直接影響孩子的學習，如果能夠提供家長相關增能課程，在教師和家長兩相合作之下，相信一定能夠提昇孩子自主學習能力及遠距學習素養。

全家盟強烈呼籲，目前全國因疫情持續三級警戒，孩子已經放暑假卻無處可去，家長在忙於工作且要肩負全時照顧孩子的重責，在疫情煎熬下，身體、經濟上承受雙重壓力下，心理上也極需關懷和得到適度喘息空間的支持。

全家盟理事長彭淑燕對教育部提出三點建議：一、協助12歲以下孩童可到校安置，避免因無法妥適安置而衍生意外；二、提供親子心理諮商求助管道，以減輕家庭壓力；三、全國各級學校教職員工已造冊準備施打新冠疫苗，同在學校義務協助各項教育事務推動的家長志工，應比照流感疫苗做法能同時施打，以利學生在校多元學習開展。