基隆市廟口夜市、愛四路夜市持續休市至7月26日，街道冷清榮景不再，自從夜市休市後，觀光客大幅銳減，導致愛四路許多店家不堪負荷，選擇關店休息，鐵門緊閉並貼上出租告示，仍有零星業者持續苦撐，但直呼辛苦，盼疫情盡快結束。

愛四路商圈林立，每到下午4點搖身一變成為夜市，與仁三路奠濟宮兩側的攤位連成「L型」，吸引許多消費者，但受疫情影響，自夜市宣布休市後，人潮不再，多數店家選擇提早關店，更有數十家店面已張貼招租告示。有一間賣包包的老闆娘表示，她的店面是自己買的，已經營好幾十年，還能苦撐，但很多人都是租的，根本活不下去，只能喝西北風。

疫情前，愛四路夜市人潮洶湧不間斷，至今卻成為空蕩蕩的道路，記者實地走訪，晚上9點左右，許多店家早已休息，巷弄空無一人，相當冷清，知情人士透露，很多店家都是依附夜市人潮維生，現在夜市不營業，很難再回到以前。

不過，愛四路夜市曾訂於昨天恢復營業，但卻因為排班人數不足，擔心無法管控人流，臨時決定比照廟口夜市延長休市，愛四路夜市攤販管理委員會主委陳維正表示，夜市總計約180攤，只有59攤願意重新開張，其他意願不高，加上許多攤商尚未施打疫苗，經投票後，決定27日再恢復營業。

有店家表示，生意掉了好幾成，早已無法計算損失，只盼疫情盡快結束，也希望能盡速施打疫苗，形成保護力，早日迎接解封。對此，產業發展處長黃健峰指出，廟口、愛四路夜市攤商皆已造冊，並報請中央主管機關同意，將全力幫助業者。