針對媒體報導，台東縣所獲得配送疫苗剩餘量高，台東縣政府12日回應，該引用數據僅統計到7月9日，但全國各縣市施打疫苗及疫苗撥補的時間點不一，報導使用同一個截止時間點來計算各縣市的施打數據，與台東實際施打狀況不符，也抹煞醫護及衛生團隊的努力。

該報導引用疾管署資料，截至7月9日止，台東縣配送56930劑，剩餘量27234劑，剩餘率達48％，在各縣市中最高。

台東縣衛生局說明，到7月9日剩餘的2萬7000多劑，為莫德納第2批約1萬劑疫苗，已100％預約完畢，將在7／10到7／14內完成施打。另外，7／9臨時撥補的1萬2740劑疫苗已在12日開放預約，預計7／15開打。剩餘的5000多劑，為中央控管的第七類的專案施打量。

縣長饒慶鈴表示，縣府一直以來相當配合中央的疫苗配發政策，撥補到縣後，採用網路或1999、各鄉鎮市衛生所電話預約雙軌制，尊重施打者的時間，更重要的是也珍惜醫護人員的時間，也因為台東縣的醫療資源有限，因此僅在預約時間內施打，並非天天施打。

饒慶鈴強調，在6月中全國第一次開放長者施打AZ疫苗，台東縣在2天內就將8000劑完全施打完畢，為全國第一個施打完畢的縣市，剩餘量全國最低。且截至目前為止台東AZ疫苗施打率已100％、莫德納6月的疫苗加上7月第一批8400劑也已100％施打完畢。