大陸監管趨嚴 WSJ：字節跳動擱置上市計劃 18:342021/07/12 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《華爾街日報》引述知情人士報導，今年早些時候在被中國政府官員告知須解決數據安全風險後，TikTok母公司字節跳動已經擱置海外上市計劃。 知情人士表示，字節跳動之前一直考慮讓全部或部分業務在美國或香港上市。但創辦人張一鳴在與網路安全監管機構會晤時，被告知公司須重點解決數據安全風險和其他問題，隨後張一鳴於3月份作出決定，擱置了潛在的IPO計劃。 知情人士指出，該公司擱置上市計劃還因為公司當時沒有首席財務官。 陸企境外上市 網信辦擬加強監管 福原愛有探視權卻不回台看孩子 知情人曝殘忍真相：沒計劃 #擱置 #字節跳動 #上市計劃 #知情人士 #解決 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美債殖利率回升抵銷復甦停滯憂慮 美股早盤大漲400點 21:562021/07/09 財經 逾百萬會員的大陸網路企業 未來赴國外上市須先通過安全審查 13:432021/07/10 兩岸 陸醫療企業零氪科技傳擱置美國IPO 13:102021/07/08 財經 蘋果A15晶片量產 台積電7月拉貨旺季營收更驚人 08:302021/07/10 財經 中概股監管收緊 境外上市或需證監會批准 17:512021/07/08 兩岸 證監會頒新規 整頓投行業務 04:102021/07/12 全球財經 《基金》搶占電動車關鍵技術 中國科技型ETF有亮點 14:332021/07/09 財經 北京整頓支付市場 比照螞蟻金服 04:102021/07/09 焦點新聞 陸企境外上市 網信辦掌生死 04:102021/07/10 全球財經 頭條揭密》陸祭出國安警告 滴滴勢將全面配合以維持在美上市 04:022021/07/08 政治 陸2023年網路安全產業規模 逾人民幣2500億元 12:212021/07/12 財經 財經熱門新聞 崩潰快了…全球股市誰最危險？謝金河曝這區4大警訊 - 財經 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 - 財經 竹科爆疫情 台積電證實3員工確診 - 財經 拜登來亂的！歐美航運股大復仇噴更猛 長榮、陽明也遭錯殺？ - 財經 點名貨櫃巨頭小心點 拜登反壟斷打擊燒到航運 歐盟想跟進 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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