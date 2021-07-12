《華爾街日報》引述知情人士報導，今年早些時候在被中國政府官員告知須解決數據安全風險後，TikTok母公司字節跳動已經擱置海外上市計劃。

知情人士表示，字節跳動之前一直考慮讓全部或部分業務在美國或香港上市。但創辦人張一鳴在與網路安全監管機構會晤時，被告知公司須重點解決數據安全風險和其他問題，隨後張一鳴於3月份作出決定，擱置了潛在的IPO計劃。

知情人士指出，該公司擱置上市計劃還因為公司當時沒有首席財務官。