45歲洪姓女子11日駕駛電動自行車，載9歲戴姓女童外出，豈料在龜山區文化一路和53歲蔡姓男子駕駛的砂石車發生碰撞，當場人車倒地，女童慘遭砂石車左邊中間輪胎輾斃，洪母則全身多處擦挫傷，緊急送醫女童仍回天乏術，洪母無生命危險，但仍和蔡男雙雙被依過失致死罪嫌送辦，事故原因由警方釐清。
家住新北的45歲洪姓女子，11日上午9點多，駕駛電動自行車搭載9歲戴姓女兒外出，行經龜山區文化一路與文明路口，疑似鑽車縫，和同向的營業半聯砂石車發生碰撞，當場人車倒地。
戴姓女童滾進砂石車下，蔡姓駕駛緊急剎車仍閃避不及，女童雖然有戴安全帽，仍當場被砂石車左邊第三個輪胎輾斃、命喪輪下，緊急救出送往林口長庚醫院搶救，小女孩最後仍因傷重宣告不治。
洪姓母親身體多處擦挫傷，但並無生命危險、傷心欲絕，警方到場處理，雙方都無酒駕狀況，仍依規定將洪姓母親和蔡姓駕駛依過失致死罪嫌送辦，並將調查詳細事發原因。
警方呼籲駕駛人，大型車輛視線死角多，駕駛車輛應有防衛駕駛觀念，遠離大型車輛，避免身處險境而不自知，以維護行車安全。
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