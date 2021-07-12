蔡英文總統今天在臉書發文表示，台積電、鴻海/永齡基金會合計採購1000萬劑BNT疫苗的專案，已經完成採購契約和捐贈契約的簽署。蔡英文強調，這次疫苗採購專案「經過政府和民間共同努力，符合三大原則。但不少網友卻不買帳，紛紛湧入蔡英文臉書留言「可否說明政府協助什麼？不然民眾不曉得」。

蔡英文今(12日)在臉書發文表示，「持續爭取更多疫苗，是這段時間我最優先的工作，謝謝各方的努力」。蔡英文指出，今天行政院宣布，台積電、鴻海/永齡基金會合計採購1千萬劑BNT疫苗的專案，已經完成採購契約和捐贈契約的簽署。將會在取得疫苗後，捐贈給政府調度使用。

蔡英文說，「我要謝謝過程中各方的努力，讓專案能順利推動，也要肯定行政院、中央流行疫情指揮中心，以及政府法律團隊，在談判過程中，夜以繼日協助捐贈單位，迅速完備複雜繁瑣的法律程序」。

蔡英文強調，「經過政府和民間共同努力，這次疫苗採購捐贈專案，符合原廠製造、原廠標籤、直送台灣三個原則，並能夠捍衛國人健康安全的各項權益」。

另外，蔡英文並表示，「我們也已經展開下一批疫苗洽購的工作，預計在明年、後年各追加購買1500萬劑Moderna次世代疫苗，以因應往後可能的需求。再次謝謝台積電、鴻海/永齡基金會及行政團隊同仁的攜手努力」。

蔡英文總統，網友臉書留言。(圖/翻攝自 蔡英文臉書)

蔡英文總統臉書，網友留言。(圖/翻攝自 蔡英文臉書)

蔡英文總統臉書。(圖/翻攝自臉書)

但對於蔡英文這番說法，許多網友完全不買帳，紛紛湧入貼文留言，短短不到40分鐘時間，就湧入1千6百多則留言。「總統，可否說明政府協助什麼？不然民眾不曉得，會影響到民眾對政府的信心」、「光看第一段我就感動的跪了，感動到後面寫什麼我根本看不下去」、「政府明後年才洽購？這是空頭支票？快暈倒了」、「世界最大台收割機在台灣正式登場了」、「為什麼不一開始跟上海復星買，拖到現在，而且還要民間去買？」、「『我』放在前面，『鴻海』放最後面？」。